Легендарный коуч Майка Тайсона нашел Кличко сенсационного соперника

Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Кличко

Легендарный тренер Тедди Атлас, который когда-то тренировал Майка Тайсона, хотел бы, чтобы Владимир Кличко вернулся в бокс и провел бой с блогером-шоуменом Джейком Полом.

«Полу стоит драться с Кличко, который хочет вернуться. Владимир в отличной форме, насколько это возможно для его возраста. Мы недавно виделись на бою Усика и Фьюри, он будто сделан из стали – в прекрасной форме.

Кличко до сих пор «стальной молот». Если бы этот бой состоялся, многие хотели бы, что Пол получил по заслугам», – сказал Атлас.

Напомним, в ноябре 2024 года боксер-шоумен Джейк Пол победил Майка Тайсона единогласным решением судей – 80-72, 79-73, 79-73. Тайсон потерпел седьмое поражение на профи-ринге.

sport.ua