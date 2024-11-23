Александр Захожий – Лабинот Джоджай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Захожий

23 ноября в Гайдельберге (Германия) состоится вечер бокса – в главном бою встретятся чемпион Европы по версии EBU Александр Захожий (19–0, 15 КО, Украина) и претендент из Косово Лабинот Джоджай (19–0–1, 16 КО).

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Трансляцию поединка проведет платформа Киевстар ТБ. Ориентировочное время начала боев – в 21:30 по киевскому времени.

Накануне встречи в ринге боксеры провели традиционную церемонию взвешивания, на которой украинский боксер оказался тяжелее соперника на 20 кг.

Захожий впервые будет защищать титул чемпиона Европы, который завоевал в марте 2024 года – нокаутировал представителя Германии Гранита Шалу (16–1, 6 КО).

Изначально, Александр должен был встретится со швейцарцем Арнольдом Джерджеем (38–3, 27 КО), однако тот травмировался и отказался от поединка.

Бой за титул чемпиона Европы. Александр Захожий – Лабинонт Джоджай

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