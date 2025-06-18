Экс-чемпион анонсировал камбек Фьюри. Бой за большие деньги, известна дата

Sky Sports. Энтоны Джошуа и Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира Джордж Гроувз рассказал, стоит ли ждать возвращения Тайсона Фьюри.

«Тайсон обязательно вернется ради боя с Джошуа. Энтони сейчас перенес операцию, а Тайсон уже бегает и тренируется. Я уверен, что они проведут бой в сентябре или октябре, а реванш будет в следующем году.

Бой принесет большие деньги, должна быть конкретная сумма, которая устроит обоих, вероятно, они ее и ждут», – отметил Гроувз.

Ранее Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры. Фьюри ранее несколько раз заканчивал карьеру, последний раз в августе 2022 года. После этого боксер вернулся и провел четыре поединка: дважды защитил чемпионский пояс WBC, после чего еще дважды уступил Александру Усику.

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