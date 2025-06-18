Вратарь "Баварии" рассказал об ожиданиях от следующего матча Клубного чемпионата мира.

Мануэль Нойер оценил "Бока Хуниорс" и сказал, как нужно сыграть немецкому клубу.

"Мы определенно ожидаем хорошей атмосферы. Мы видели, как прошла их игра против "Бенфики". Важно, чтобы мы оставались сосредоточенными, сохраняли хладнокровие и концентрировались на своих сильных сторонах.

Посмотрим, как каждая команда выступит здесь и как справится с условиями. А дальше будет отдельная история — плей-офф. Фаворитами, конечно, являются команды из Европы. Но и команды из Южной Америки недооценивать не стоит", – сказал Нойер.