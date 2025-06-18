Сэм Райнгарт и Пол Морис установили интересные рекорды НХЛ

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Флорида Пантерз защитила свой титул победителя Кубка Стэнли, одержав победу над Эдмонтоном в шестом матче финальной серии.

Сэм Райнгарт стал первым игроком в истории НХЛ, который впервые в своей карьере забросил 4 шайбы в матче (регулярный чемпионат плюс плей-офф), и этот матч состоялся в рамках финала Кубка Стэнли.

Главный тренер Флориды Пантерз Пол Морис стал первым в истории НХЛ/НБА/НФЛ/МЛБ, кто выиграл несколько титулов, при этом не выиграв ни одного за свои первые 25 сезонов.

Флорида Пантерз стала первой командой после Детройт Ред Уингз, в составе которой сразу три игрока отличились 5+ заброшенными шайбами в финальной серии Кубка Стэнли:

7 – Сэм Райнгарт

6 – Брэд Маршенд

5 – Сэм Беннетт

Флорида Пантерз стала 10-й командой в истории Кубка Стэнли, которая защитила свой титул.

Коннор МакДевид стал первым игроком в истории НХЛ, который имеет 9 подряд сезонов с 90+ набранными очками, но ни в одном из них не выиграл Кубок Стэнли.

sport.ua