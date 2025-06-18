“Она будет боссом на корте”. Карлос Алькарас – о том, что сыграет на US Open в миксте вместе с Эммой Радукану

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас рассказал о решении сыграть на Открытом чемпионате США в смешанном парном разряде вместе с британкой Эммой Радукану



– Вы сыграете микст с Эммой Радукану на US Open. Как это произошло? И кто из вас будет главным на корте?

– Эмма будет главной (улыбается). На самом деле, это инициатива US Open – это они предложили нам сыграть в миксте. Я очень рад, считаю, это отличная идея от организаторов.

Когда они предложили сыграть, я подумал, что лучше партнёрши, чем Эмма, мне не найти. Я просто спросил у неё, хочет ли она сыграть со мной, и всё. Так что да, это была моя инициатива. Я знаю Эмму уже давно, у нас хорошие отношения, так что будет интересно. Мы оба точно получим удовольствие. Я постараюсь проявить свои умения в парной игре, мы постараемся победить, но главное – это будет очень весело.

– Она сразу согласилась или заставила вас подождать?

– Она немного подумала (смеётся). Ну, не так уж долго, не так уж долго. Но, конечно, ей нужно было спросить кое-кого, немного подумать. Но это заняло больше минуты, скажем так…

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