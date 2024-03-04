Избиение. Шеффилд Юнайтед — Арсенал 0:6. Обзор матча и видео голов

Все шесть голов забили разные футболисты – видеообзор матча

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Арсенал" забил шесть голов "Шеффилд Юнайтед". Пять голов "канониры" отправили в ворота безнадежного аутсайдера в первом тайме, еще один гол "Арсенал" забил после перерыва. Все шесть мячей от шестерых разных футболистов. Зинченко пропускал матч из-за травмы. "Арсенал" остается на третьем месте в турнирной таблице, отставая на два очка от "Ливерпуля", и на одно – от "Манчестер Сити".

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АПЛ, 27-й тур. Шеффилд, "Брэмолл Лейн"

"Шеффилд Юнайтед" – "Арсенал" 0:6

Голы: Эдегор 5, Богл 13, Мартинелли 15, Хавертц 25, Райс 39, Уайт 58

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