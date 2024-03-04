Индиан-Уэллс. Снигур проиграла в стартовом раунде квалификации

Дарья Снигур не смогла выйти в финал отбора на турнире WTA 1000 в США

Индиан-Уэллс, США • 6-17 марта • хард • $9,258,080

Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Украинская теннисистка потерпела поражение от 23-й сеяной американки Хейли Баптист со счётом 2:6, 3:6. По ходу встречи Снигур сделала два брейка и проиграла пять геймов на своей подаче.

Для Дарьи это было второе участие в квалификации турнира WTA 1000. В 2022 году она уступила на старте отбора в Майами.

Отметим, что Снигур попала в квалификационную сетку соревнований в Индиан-Уэллс после отказа чешки Сары Бейлек.

btu.org.ua