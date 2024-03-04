Интер – Дженоа 2:1: обзор матча Серии А

В 27 туре итальянской Серии А Интер праздновал домашнюю победу над Дженоа.

Русский полузащитник Дженоа Руслан Малиновский весь матч провел на скамье запасных.

Интер уверенно удерживает лидерство в лиге – 72 очка. Дженоа с 33 баллами находится на 12 месте в турнирной таблице Серии А.

Чемпионат Италии — Серия А 27 тур, 4 марта

Интер — Дженоа 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 — 30 Асллани, 2:0 — 38 Санчес (пен), 2:1 — 54 Васкес</

Отметим, что украинец отыграл 23 матча в Серии А за «грифонов», забил 3 гола и отдал одну голевую передачу.

Напомним, что недавно стала известна зарплата Руслана Малиновского в Дженоа.

champion.com.ua