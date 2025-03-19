Карлос Алькарас – о судебном иске против теннисных структур: “Были приведены мои слова из пресс-конференции, но меня об этом не информировали”

Третья ракетка мира Карлос Алькарас не поддержал судебные иски против ведущих теннисных организаций, которые вчера подал профсоюз игроков (PTPA)



“Честно говоря, для меня это было полной неожиданностью. Никто не говорил мне об этом. Вчера я увидел в соцсетях некоторые заявления… В иске были приведены мои слова из пресс-конференции, но меня об этом не информировали. Честно говоря, я не поддерживаю этот иск. Я не могу поддержать то, о чем не знал. С чем-то я согласен, с чем-то – нет. Главное, что я не на их стороне”, – сказал Карлос Алькарас.

Отметим, что в своем иске PTPA ссылается на заявление Алькараса, сделанное им перед турниром в Пекине в 2024 году. Тогда он говорил о перегруженном теннисном календаре и заявил: “Похоже, они собираются нас убить”. Этот комментарий оказался в разделе иска, где обсуждаются чрезмерные нагрузки в туре.

В своем вчерашнем заявлении Ассоциация теннисистов профессионалов обвинила PTPA в расколе и дезинформации.

btu.org.ua