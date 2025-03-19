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Футбол

Украина – Бельгия. АУДИО онлайн трансляция первого матча финала плей-офф Лиги наций

Украина – Бельгия. АУДИО онлайн трансляция первого матча финала плей-офф Лиги наций

    • UA-Футбол организует комментарий первого поединка финала плей-офф Лиги наций между национальными сборными Украины и Бельгии.

    Сборная Украины готовится принять в Мурсии грозных бельгийцев. Подопечные Сергея Реброва стремятся показать свой лучший футбол, чтобы обеспечить себе преимущество перед ответной встречей. Сможет ли Украина преподнести сюрприз и одолеть фаворита? Или же бельгийцы подтвердят свой статус уже в первой встрече? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

    АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 20 марта – в 21:40 по киевскому времени.

    Комментатор: Владимир Зуев

    www.ua-football.com

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