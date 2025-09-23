Бенфика – Риу Аве: Прогноз и где смотреть матч 23 сентября

23 сентября на стадионе “Да Луш” в Лиссабоне пройдет матч 6-го тура чемпионата Португалии, в котором Бенфика примет Риу Аве. Поединок начнется в 22:15 по Киеву. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Трансляция

Для зрителей Украины трансляцию матча Бенфика – Риу Аве будет вести стриминговая платформа MEGOGO. Это удобный способ следить за игрой в прямом эфире с качественным видео и комментариями на украинском языке. Не упустите шанс насладиться матчем без задержек и в хорошем качестве.

Бенфика

У Бенфики в этом сезоне есть несколько причин для радости. Во-первых, украинские болельщики поддерживают клуб благодаря основному вратарю Анатолию Трубину, а также новому игроку – Георгию Судакову. Украинский новичок уже успел отличиться голом в последнем матче против АВС, что принесло команде уверенную победу 3:0. Сейчас “орлы” идут на втором месте в чемпионате, имея 13 очков в пяти матчах. Отставание от лидера Порту составляет пять очков, при этом у Бенфики есть игра в запасе.

Однако клуб не может не разочаровывать стартом в Лиге чемпионов: в первом туре они неожиданно уступили Карабаху дома со счетом 2:3, несмотря на то, что вели 2:0. На внутренней арене Бенфика обязана бороться за чемпионство, и другого варианта для команды быть не может. Не хватает концентрации в некоторых моментах, что особенно заметно в обороне. С приходом Жозе Моуринью клуб должен стать более организованным, и будет интересно наблюдать за игрой Бенфики под его руководством.

Риу Аве

Риу Аве стартовал в новом сезоне крайне слабо. Команда не может победить в пяти матчах подряд и находится в числе аутсайдеров чемпионата. После трех ничьих подряд, Риу Аве потерпел два поражения, а в последнем туре дома проиграл Порту с разгромным счетом 0:3. Два гола были пропущены уже к 14-й минуте матча, что говорит о слабой обороне команды.

В этой ситуации Риу Аве придется думать не только о победах, но и о сохранении места в Примере на следующий сезон. С таким состоянием формы и слабой защитой, им будет очень трудно зацепиться за очки в Лиссабоне против такого сильного противника.

Личные встречи

Бенфика в последние годы доминирует в очных встречах с Риу Аве. В прошлом сезоне “орлы” победили в обоих матчах: 3:2 в гостях и 5:0 дома.

Прогноз на матч Бенфика – Риу Аве

Бенфика является явным фаворитом этой встречи. Эксперты считают, что хозяева одержат победу с форой -2 гола. К тому же Бенфика играет дома, находится в отличной форме и значительно превосходит соперника по классу.

