Женская сборная Украины неожиданно уступила Хорватии в отборе на Евро-2025

Женская сборная Украины потерпела поражение от Хорватии во 2 туре квалификации к Евро-2025.

Матч завершился минимальной победой хорваток со счетом 1:0. Единственный гол в дебюте встречи забила Изабелла Лойна.

Перед матчем фаворитками считались украинские футболистки, ведь вероятность их победы оценивалась коэффициентом 1.66, тогда как на Хорватию можно было поставить за 5.10. em>Чемпионат Европы-2025 Квалификация, 2 тур 9 апреля

Хорватия — Украина 1:0 (1:0)

Гол: 18&lbsp;Лойна

Украина: Келюшик, Басанская, Шматко, Котик, Петрик, Семков (Апанащенко 46’), Химич , Панцулая (Андрухов 36), Кравчук (Калинина 68), Овдейчук (Козлова 82), Глущенко (Молодюк 82). Слипчевич, Маркович (Глебо 87), Лойна (Видович 74), Пезель, Крзнарич, Руделич (Едвай 87). Напомним, в 1 туре Украина уверенно переиграла Косово благодаря голам Анны Тамилы Химич.

Теперь женская сборная Украины делит второе место с Хорватией, а валлийки, выигравшие первые два матча с общим счетом 10:0, стали единоличными лидерами группы.

<p Следующий соперник команды Владимира Пятенко— именно Вельс. Выездной матч с валлийками состоится 31 мая, а номинально домашний — 4 июня.

Следует отметить, что к следующему этапу квалификации выходят три из четырех команд квартета.

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