В 2014-м в FIA ввели систему штрафных баллов для гонщиков, ставших участниками инцидентов или допустивших нарушение правил. Если за 12 месяцев пилот наберёт 12 баллов, его отстранят от участия в гонке. Через 12 месяцев после начисления штрафные баллы сгорают.

Лидер по числу штрафных баллов за последние 12 месяцев – Серхио Перес.

Штрафные баллы перед Гран При Китая

Гонщик Команда Баллы Когда сгорят следующие С.Перес Red Bull Racing 8 17/09/24 — 1 балл Л.Сарджент Williams 6 03/09/24 — 2 балла Л.Стролл Aston Martin 5 09/07/24 — 1 балл Л.Хэмилтон Mercedes 4 29/07/24 — 2 балла Д.Расселл Mercedes 4 28/05/24 — 2 балла Ю.Цунода RB 3 04/06/24 — 1 балл К.Магнуссен Haas F1 3 09/03/25 — 3 балла А.Элбон Williams 2 23/07/24 — 2 балла М.Ферстаппен Red Bull Racing 2 18/11/24 — 2 балла Н.Хюлкенберг Haas F1 2 28/05/24 — 2 балла В.Боттас Sauber 2 29/10/24 — 2 балла Г.Чжоу Sauber 2 23/07/24 — 2 балла

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