В 2014-м в FIA ввели систему штрафных баллов для гонщиков, ставших участниками инцидентов или допустивших нарушение правил. Если за 12 месяцев пилот наберёт 12 баллов, его отстранят от участия в гонке. Через 12 месяцев после начисления штрафные баллы сгорают.
Лидер по числу штрафных баллов за последние 12 месяцев – Серхио Перес.
Штрафные баллы перед Гран При Китая
|Гонщик
|Команда
|Баллы
|Когда сгорят следующие
|С.Перес
|Red Bull Racing
|8
|17/09/24 — 1 балл
|Л.Сарджент
|Williams
|6
|03/09/24 — 2 балла
|Л.Стролл
|Aston Martin
|5
|09/07/24 — 1 балл
|Л.Хэмилтон
|Mercedes
|4
|29/07/24 — 2 балла
|Д.Расселл
|Mercedes
|4
|28/05/24 — 2 балла
|Ю.Цунода
|RB
|3
|04/06/24 — 1 балл
|К.Магнуссен
|Haas F1
|3
|09/03/25 — 3 балла
|А.Элбон
|Williams
|2
|23/07/24 — 2 балла
|М.Ферстаппен
|Red Bull Racing
|2
|18/11/24 — 2 балла
|Н.Хюлкенберг
|Haas F1
|2
|28/05/24 — 2 балла
|В.Боттас
|Sauber
|2
|29/10/24 — 2 балла
|Г.Чжоу
|Sauber
|2
|23/07/24 — 2 балла