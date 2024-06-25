Шумахер: Ферстаппен победил на не самой быстрой машине

После финиша Гран При Испании расстроенный Ландо Норрис заявил, что должен был побеждать в Барселоне. С ним согласен бывший гонщик Формулы 1 Ральф Шумахер.

«Прежде всего это Ландо проиграл гонку, когда потерял лидерство на старте, – поделился мнением Ральф Шумахер в эфире немецкого Sky. – Появление отрыва, который ему затем пришлось сокращать, можно было не допустить, если бы он раньше провёл пит-стоп. Тогда он смог бы ехать в своём темпе и атаковать Ферстаппена.

Очевидно, что в гонке машина Макса была не самой быстрой, но он победил и ещё раз доказал, что является лучшим гонщиком. Он быстро обогнал Джорджа Расселла, а затем контролировал ход гонки».

Комментируя борьбу гонщиков Ferrari, Ральф сказал: «Нечто подобное может происходить в борьбе напарников по команде. Не секрет, что в какой-то момент между ними установились очень хорошие отношения, но я не вижу в этом проблемы, да и болельщикам нравится. Но мы хотим видеть, как они сражаются друг с другом на трассе, так что всё отлично».

Источник