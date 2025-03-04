Деннис Хаугер одержал свою первую победу в Indy NXT

Прошлой осенью мы рассказывали, что Деннис Хаугер, 21-летний гонщик из Осло, подписал контракт с Andretti Global и в 2025-м будет выступать в американской молодёжной серии Indy NXT.

Его дебютный уик-энд за океаном сложился более чем успешно: Деннис выиграл поул, лидировал от старта до финиша и довёл гонку на городской трассе в Сент-Питерсберге до победы. Заодно по пути к финишу записав на свой счёт самый быстрый круг.

До него подобным образом четыре года назад отличился другой представитель скандинавского автоспорта: в 2021-м швед Линус Лундквист тоже одержал победу в первой же гонке в этом чемпионате, который тогда назывался Indy Lights.

Хаугер в том году стал чемпионом в Формуле 3, после чего провёл три сезона в Ф2, а теперь сразу отличился в новой для него серии за рулём машины, к которой он ещё не успел до конца адаптироваться, к тому же на трассе, с которой познакомился только в этот уик-энд.

«Это было весело! – прокомментировал Деннис после победного финиша. – Я впервые выступал на этой трассе, но мы нашли хороший ритм, а машина работала отлично. Команда в этот уик-энд невероятно здорово справлялась со всеми своими задачами, так что я очень доволен. Столь неплохой старт сезона однозначно прибавит нам уверенности!»

Победа в Сент-Питерсберге стала достойным подарком, который Хаугер сделал себе на 22-летие: норвежский гонщик отпразднует день рождения 16 марта.

Хорошо себя показал и другой дебютант Andretti Global – австралиец Локи Хьюз занял 2-е место, а компанию им на подиуме составил бразилец Чао Коллет, бывший участник молодёжной программы Alpine, которого мы тоже помним по Формуле 3.

Европейский автоспорт в этом сезоне в Indy NXT также представляет немецкая гонщица София Флёрш – она вчера заняла 12-е место среди 21 участника гонки.

Следующий этап этой серии запланирован на 4 мая – это будет гонка на автодроме Barber Motorsports Park в штате Алабама.

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