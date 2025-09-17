Расписание гоночных уик-эндов Формулы 1 в 2026 году

В 2026 в Формуле 1 запланировано проведение 24-х этапов – сезон стартует 8 марта в Австралии и финиширует 6 декабря в Абу-Даби.
Сезон включает шесть этапов со спринтом – в Китае, Майами, Канаде, Великобритании, Нидерландах и Сингапуре.
Этап в Лас-Вегасе – ночной, гонка стартует в субботу в 20:00 по местному времени. В Москве в момент старта будет раннее утро воскресенья.
График гоночного уик-энда Гран При Азербайджана смещён на день – первые две сессии свободных заездов пройдут в четверг, третья тренировка и квалификация – в пятницу, а гонка – в субботу.
Расписание гоночных уик-эндов сезона 2026 года (время московское)
|Гран При
|1 сессия
|2 сессия/Квал.спринт
|3 сессия/Спринт
|Квалификация
|Гонка
|Австралия
|04:30-05:30
|08:00-09:00
|04:30-05:30
|08:00-09:00
|07:00
|Китай
|06:30-07:30
|10:30-11:14
|06:00-07:00
|10:00-11:00
|10:00
|Япония
|05:30-06:30
|09:00-10:00
|05:30-06:30
|09:00-10:00
|08:00
|Бахрейн
|14:30-15:30
|18:00-19:00
|15:30-16:30
|19:00-20:00
|18:00
|Саудовская Аравия
|16:30-17:30
|20:00-21:00
|16:30-17:30
|20:00-21:00
|20:00
|Майами
|19:30-20:30
|23:30-00:14
|19:00-20:00
|23:00-00:00
|23:00
|Канада
|19:30-20:30
|23:30-00:14
|19:00-20:00
|23:00-00:00
|23:00
|Монако
|14:30-15:30
|18:00-19:00
|13:30-14:30
|17:00-18:00
|16:00
|Барселона
|14:30-15:30
|18:00-19:00
|13:30-14:30
|17:00-18:00
|16:00
|Австрия
|14:30-15:30
|18:00-19:00
|13:30-14:30
|17:00-18:00
|16:00
|Великобритания
|14:30-15:30
|18:30-19:14
|14:00-15:00
|18:00-19:00
|17:00
|Бельгия
|14:30-15:30
|18:00-19:00
|13:30-14:30
|17:00-18:00
|16:00
|Венгрия
|14:30-15:30
|18:00-19:00
|13:30-14:30
|17:00-18:00
|16:00
|Нидерланды
|13:30-14:30
|17:30-18:14
|13:00-14:30
|17:00-18:00
|16:00
|Италия
|13:30-14:30
|17:00-18:00
|13:30-14:30
|17:00-18:00
|16:00
|Испания
|14:30-15:30
|18:00-19:00
|13:30-14:30
|17:00-18:00
|16:00
|Азербайджан*
|11:30-12:30
|15:00-16:00
|11:30-12:30
|15:00-16:00
|14:00
|Сингапур
|12:30-13:30
|15:30-16:14
|12:00-13:00
|16:00-17:00
|15:00
|США
|20:30-21:30
|00:00-01:00
|20:30-21:30
|00:00-01:00
|23:00
|Мехико
|21:30-22:30
|01:00-02:00
|20:30-21:30
|00:00-01:00
|23:00
|Сан-Паулу
|17:30-18:30
|22:00-23:00
|17:00-18:00
|21:00-22:00
|20:00
|Лас-Вегас*
|03:30-04:30
|07:00-08:00
|03:30-04:30
|07:00-08:00
|07:00
|Катар
|16:30-17:30
|20:00-21:00
|17:30-18:30
|21:00-22:00
|19:00
|Абу-Даби
|12:30-13:30
|16:00-17:00
|13:30-14:30
|17:00-18:00
|16:00
этапы по спринтом
* – первая и вторая тренировка пройдут в четверг, третья тренировка и квалификация – в пятницу, гонка – в субботу по местному времени