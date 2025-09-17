Расписание гоночных уик-эндов Формулы 1 в 2026 году

В 2026 в Формуле 1 запланировано проведение 24-х этапов – сезон стартует 8 марта в Австралии и финиширует 6 декабря в Абу-Даби.

Сезон включает шесть этапов со спринтом – в Китае, Майами, Канаде, Великобритании, Нидерландах и Сингапуре.

Этап в Лас-Вегасе – ночной, гонка стартует в субботу в 20:00 по местному времени. В Москве в момент старта будет раннее утро воскресенья.

График гоночного уик-энда Гран При Азербайджана смещён на день – первые две сессии свободных заездов пройдут в четверг, третья тренировка и квалификация – в пятницу, а гонка – в субботу.

Расписание гоночных уик-эндов сезона 2026 года (время московское)

Гран При 1 сессия 2 сессия/Квал.спринт 3 сессия/Спринт Квалификация Гонка Австралия 04:30-05:30 08:00-09:00 04:30-05:30 08:00-09:00 07:00 Китай 06:30-07:30 10:30-11:14 06:00-07:00 10:00-11:00 10:00 Япония 05:30-06:30 09:00-10:00 05:30-06:30 09:00-10:00 08:00 Бахрейн 14:30-15:30 18:00-19:00 15:30-16:30 19:00-20:00 18:00 Саудовская Аравия 16:30-17:30 20:00-21:00 16:30-17:30 20:00-21:00 20:00 Майами 19:30-20:30 23:30-00:14 19:00-20:00 23:00-00:00 23:00 Канада 19:30-20:30 23:30-00:14 19:00-20:00 23:00-00:00 23:00 Монако 14:30-15:30 18:00-19:00 13:30-14:30 17:00-18:00 16:00 Барселона 14:30-15:30 18:00-19:00 13:30-14:30 17:00-18:00 16:00 Австрия 14:30-15:30 18:00-19:00 13:30-14:30 17:00-18:00 16:00 Великобритания 14:30-15:30 18:30-19:14 14:00-15:00 18:00-19:00 17:00 Бельгия 14:30-15:30 18:00-19:00 13:30-14:30 17:00-18:00 16:00 Венгрия 14:30-15:30 18:00-19:00 13:30-14:30 17:00-18:00 16:00 Нидерланды 13:30-14:30 17:30-18:14 13:00-14:30 17:00-18:00 16:00 Италия 13:30-14:30 17:00-18:00 13:30-14:30 17:00-18:00 16:00 Испания 14:30-15:30 18:00-19:00 13:30-14:30 17:00-18:00 16:00 Азербайджан* 11:30-12:30 15:00-16:00 11:30-12:30 15:00-16:00 14:00 Сингапур 12:30-13:30 15:30-16:14 12:00-13:00 16:00-17:00 15:00 США 20:30-21:30 00:00-01:00 20:30-21:30 00:00-01:00 23:00 Мехико 21:30-22:30 01:00-02:00 20:30-21:30 00:00-01:00 23:00 Сан-Паулу 17:30-18:30 22:00-23:00 17:00-18:00 21:00-22:00 20:00 Лас-Вегас* 03:30-04:30 07:00-08:00 03:30-04:30 07:00-08:00 07:00 Катар 16:30-17:30 20:00-21:00 17:30-18:30 21:00-22:00 19:00 Абу-Даби 12:30-13:30 16:00-17:00 13:30-14:30 17:00-18:00 16:00

этапы по спринтом

* – первая и вторая тренировка пройдут в четверг, третья тренировка и квалификация – в пятницу, гонка – в субботу по местному времени

Источник