Поедет в Африку. Джошуа принял важное решение о будущем своей карьеры

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг) Энтони Джошуа (28–4, 25 КО) планирует вернуться на профессиональный ринг в первом квартале 2026 года.

По информации британской прессы, команда боксера понимает, что из-за возраста и количества проведенных боев, Энтони находится на финальной стадии своей карьеры.

По этой причине промоутер Эдди Хирн намерен организовать громкий поединок, который позволит заработать внушительный гонорар и красиво уйти из бокса. Однако сначала Джошуа проведет промежуточные бой, чтобы проверить свои силы с менее опасным соперником.

Инвестор и промоутер Эзакиль Адаму (Balmoral Group) сообщил, что в начале 2026 года британский экс-чемпион проведет бой в Нигерии, так как имеет нигерийское происхождение. По словам функционера, это точно не будет слишком известный соперник, так как главная цель предстоящего поединка – выступить в африканской стране и проверить свою форму после долгого простоя.

Джошуа последний раз выходил на ринг еще в сентябре прошлого года, когда был нокаутирован своим соотечественником Даниелем Дюбуа. Таким образом, перерыв между двумя боями составит примерно 1,5 года.

Дюбуа седьмой, где Усик? Обновился рейтинг супертяжелого веса по версии IBF

sport.ua