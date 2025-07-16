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Автоспорт

Экклстоун может помочь Хорнеру купить акции Alpine

Экклстоун может помочь Хорнеру купить акции Alpine

Кристиан Хорнер, уволенный на прошлой неделе из Red Bull Racing, может стать совладельцем команды Alpine при финансовой поддержке Берни Экклстоуна. Об этом рассказал голландский комментатор Формулы 1 Нельсон Валкенбург в свежем выпуске подкаста издания The Race.

Личное состояние Кристиана Хорнера оценивается в несколько десятков миллионов долларов, и его не хватит для покупки команды Формулы 1, чья стоимость составляет порядка 1,5 миллиарда долларов. Однако Берни Экклстоун, по слухам, готов поддерживать своего давнего друга и профинансировать сделку.

«У меня такое чувство, что в итоге Хорнер окажется в Alpine, – рассказал Нельсон Валкенбург. – Я много раз видел его беседующим с Лукой де Мео, который ушёл, и Хорнер многие часы проводил вместе с Флавио Бриаторе. Больше всего он хочет стать владельцем команды, а эта команда частично выставлена на продажу.

В паддоке ходят слухи, что при финансовой поддержки Берни Экклстоуна Кристиан может купить миноритарный пакет акций Alpine. Но если это и произойдёт, то не раньше января, поскольку до этого срока у него будут оставаться контрактные обязательства перед Red Bull. Но если бы мне пришлось сделать ставку, то я бы сказал, что в будущем Хорнер окажется в Alpine, однако произойдёт это не так скоро».

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