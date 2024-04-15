Карлос Таварес: Alfa Romeo вернётся в автоспорт

В минувший уик-энд Карлос Таварес, глава концерна Stellantis, посетил автодром в Мизано, принимавший сдвоенный этап Формулы E, и, общаясь с итальянской прессой, пообещал, что бренд Alfa Romeo вернётся в автоспорт, хотя не сказал, когда это может произойти, и о какой гоночной категории идёт речь.

«Автоспорт – неотъемлемая часть ДНК этой марки, – заявил Таварес. – Вероятно, решение об этом не будет принято до конца этого года, но Alfa Romeo обязательно вернётся. Для каждой гоночной серии характерна цикличность – уверенный старт, дальнейшее расширение, пик популярности, спад, и затем следует новый старт. В любой чемпионат надо приходить в нужный момент».

Под брендом Alfa Romeo c 2019-го по 2023 год в Формуле 1 выступала швейцарская команда Sauber, затем появились слухи, что он останется в чемпионате мира, поскольку так будут называться двигатели Ferrari, которые стоят на машинах Haas, однако этого не произошло.

Также Таварес упомянул и другой, не менее известный итальянский бренд, который тоже оставил огромный след в истории автоспорта. В середине 50-х машины Lancia выходили на старт в Формуле 1, но главных успехов туринская компания, основанная гонщиком Винченцо Лянча ещё в 1906 году, добилась в ралли: в период с 1974-го по 1992 гг. её заводская команда 10 раз побеждала в чемпионате мира. Гонщики, выступавшие на Lancia легендарных моделей Stratos, 037 и Delta, выиграли пять титулов и одержали 73 победы на этапах WRC.

«Мы возрождаем этот исторический бренд, но прежде чем задуматься о возвращении в автоспорт, мы должны убедиться, что темпы экономического роста компании позволяют финансировать такие программы, – рассказал Таварес. – Когда мы создавали Stellantis, многие люди стучались в мои двери и просили продать Alfa Romeo, но я им говорил нет. Не менее часто мне предлагали закрыть компанию Lancia, но я тоже отказывался.

Мы уже вернули Alfa Romeo на правильную траекторию, а теперь настала очередь Lancia. У нас есть возможности, воля и страстное желание вернуть эту марку в автоспорт, прежде всего в ралли, и это произойдёт, как только выбранная нами бизнес-модель это позволит».

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