Авторитетный инсайдер подтвердил переход нападающего Порту в Ювентус

Авторитетный инсайдер подтвердил, что Франсишку Консейсау из "Порту" станет полноценным игроком "Ювентуса".

По информации источника, окончательная сумма трансфера составляет 30 миллионов евро, которая будет выплачена частями. Этим летом 22-летний португалец хотел остаться в Турине, несмотря на предложения от клубов АПЛ.

Также отмечается, что клубы официально подпишут все необходимые документы по трансферу Консейсау после того, как он предоставит формальное подтверждение об отказе от 20% своих прав на сделку.

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В сезоне 2024/25 Франсишку Консейсау играл за "Ювентус" на правах аренды, забив 7 голов и отдав 6 ассистов в 40 матчах за итальянский клуб во всех турнирах. Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.

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