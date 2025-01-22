Оливер Оукс: Команды не станут жертвовать сезоном

Сезон 2025 года будет последним в условиях действующего технического регламента. Новые машины станут эволюционным развитием прошлогодних, и у некоторых команд есть соблазн полностью и раньше соперников переключиться на подготовку к 2026 году, чтобы за счёт этого получить преимущество.

Оливер Оукс, руководитель Alpine, считает, что никто не станет списывать со счетов предстоящий сезон, а если кто-то и говорит, что пожертвует результатами 2025 года ради успеха в 2026-м, то это означает, что в команде уже понимают, что новая машина получается недостаточно быстрой.

Оливер Оукс: «Мы бы хотели многое изменить в машине, но ограничены в своих действиях лимитом бюджета и подготовкой к 2026 году. Как руководитель команды я должен решить, хочу ли пожертвовать 2025-м и сосредоточиться на подготовке к 2026-му и 2027-му.

Я не верю, что кто-то в Формуле 1 действительно готов списать предстоящий сезон, поскольку мы все хотим бороться, и все работают с максимальной отдачей. Когда недавно я прочитал чьи-то слова о том, что они спишут сезон, то подумал, что эта команда уже сейчас знает, что не добьётся от машины 2025 года той скорости, которую хочет.

Наша команда должна грамотно распределить ресурсы, но мы точно не собираемся списывать со счетов целый сезон. В 2024-м у нас был разброс в результатах, но я надеюсь, что мы хорошо выступим в этом году, и при этом подготовимся к 2026-му».

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