Исполнительный директор Академии Формулы 1 Сьюзи Вольфф подала в суд на FIA из-за прозвучавших в декабре обвинений.

Сьюзи Вольфф: «Я могу подтвердить, что 4 марта я лично подала заявление во французский суд в связи с высказываниями в мой адрес со стороны FIA в декабре прошлого года.

До сих пор нет никакой правовой оценки в отношении поведения FIA и ее сотрудников в этом вопросе. Я считаю, что сейчас, как никогда ранее, важно выступить, заявить о неподобающем поведении и добиться того, чтобы люди были привлечены к ответственности.

И хотя некоторые могут думать, что молчание освобождает их от ответственности, это не так».

В декабре прошлого года Сьюзи Вольфф и её муж, руководитель команды Mercedes Тото Вольфф стали объектами расследования Комитета по этике FIA. Они подозревались в возможном разглашении конфиденциальной информации. В FIA хотели выяснить, не сообщает ли Сьюзи своему супругу конфиденциальную информацию о работе FOM, которая могла дать конкурентное преимущество Mercedes.

Расследование было прекращено после того, как все остальные девять команд выступили с заявлениями, в которых они отрицали наличие каких-либо опасений по поводу конфликта интересов в этой ситуации.

Через несколько дней в FIA выпустили заявление о прекращении официального расследования в отношении Сьюзи и Тото, но госпожа Вольфф дала понять, что крайне недовольна произошедшим – и теперь подала в суд.

Ранее сегодня комитет по этике FIA объявил, что по итогам расследования оправдал президента федерации Мохаммеда Бен Сулайема.

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