Юношеская сборная Украины победила сверстников из Северной Македонии на старте элит-раунда квалификации на чемпионат Европы U-19.

Игра завершилась со счетом 2:0. Голами отличились Даниил Кревсун и Матвей Пономаренко. Отметим, что за украинскую команду дебютировал сын Андрея Шевченко — Кристиан. Полузащитник Вофорда U-18 появился на 79-й минуте игры.

<img title="Юношеская сборная Украины с сыном Шевченко обыграла Северную Македонию" src="/wp-content/uploads/2024/03/3b03784baf68a68cc5b4891d7cf38b68.jpg" alt="Юношеская сборная Украины"

Следующий матч украинцы сыграют 23 марта против Латвии. Начало — в 15:00 по киевскому времени.

Элит-раунд отбора Евро-2024 (U-19) Группа 7, 1 тур 20 марта

Северная Македония U-19 — Украина U-19 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 — 45+1 Кревсун, 0:2 — 48 Пономаренко

Северная Македония (U-19): Якимов, Аризанкосский (Серафимов, 67), Мельичи, Стоилевский, Джеков, Алии (Николовский, 61), Зенделовский, Гергиевский, Каба (Нухия, 67), Каносский (Данев, 61)

Украина (U-19): Крапивцов, Дрозд, Мельниченко, Михавко, Огарков, Гаджиев (Цуканов, 65), Ващенко, Кревсун (Баденко, 87), Синчук (Шевченко, 79), Пономаренко (Дубровный) , 79), Тутеров (Маткевич, 65).

Предупреждены: Джеков (5), Алии (32), Нухия (73), Николовский (73) — Синчук (34), Пономаренко (37), Огарков (44), Михавко (90+3). Европы, «сине-желтым» необходимо занять первое место в группе со сверстниками из Швейцарии, Северной Македонии и Латвии. Игры мини-турнира состоятся в Скопе (Северная Македония).

Евро-2024 U-19 будет проходить 15&28 июля 2024 года и станет отбором от УЕФА до ЧМ-2025 (U-20).

Ранее сообщалось, что Кристиан Шевченко не говорит на украинском языке и имеет в лагере сборной. персонального переводчика.

champion.com.ua