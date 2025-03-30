Неуверенная победа с минимальным преимуществом. Интер – Удинезе 2:1. Видео голов и обзор матча

Домашний матч миланского "Интера" против "Удинезе" закончился победой для "нерадзурри", но не без проблем.
В первом тайме хозяева забили два гола после двух ударов в створ. Свое имя уже на 12-й минуте в протокол записал Марко Арнаутович, а на 29-й минуте забитым мячом отметился Давиде Фраттези. Два ассиста в актие Федерико Димарко. Во второй половине игры преимущество было на стороне гостей, но им удалось забить лишь один гол благодаря усилиям Умара Соле.
После этого матча "Интер" остается на первом месте, набрав 67 очков после 30-ти сыгранных матчей в чемпионате Италии. Команда Симоне Индзаги опережает "Наполи" на 6 очков, но неаполитанцы могут сократить отставание.
Серия А, 30-й тур
Стадион: "Джузеппе Меацца" (Милан)
Главный судья: Даниэле Киффи (Италия)
"Интер" – "Удинезе" 2:1
Голы: Арнаутович (12), Фраттези (29) —Соле (71)
Видеообзор матча: