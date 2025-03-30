Неуверенная победа с минимальным преимуществом. Интер – Удинезе 2:1. Видео голов и обзор матча

Домашний матч миланского "Интера" против "Удинезе" закончился победой для "нерадзурри", но не без проблем.

В первом тайме хозяева забили два гола после двух ударов в створ. Свое имя уже на 12-й минуте в протокол записал Марко Арнаутович, а на 29-й минуте забитым мячом отметился Давиде Фраттези. Два ассиста в актие Федерико Димарко. Во второй половине игры преимущество было на стороне гостей, но им удалось забить лишь один гол благодаря усилиям Умара Соле.

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После этого матча "Интер" остается на первом месте, набрав 67 очков после 30-ти сыгранных матчей в чемпионате Италии. Команда Симоне Индзаги опережает "Наполи" на 6 очков, но неаполитанцы могут сократить отставание.

Серия А, 30-й тур

Стадион: "Джузеппе Меацца" (Милан)

Главный судья: Даниэле Киффи (Италия)

"Интер" – "Удинезе" 2:1

Голы: Арнаутович (12), Фраттези (29) —Соле (71)

Видеообзор матча:

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