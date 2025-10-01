Арсенал – Олимпиакос. Прогноз и где смотреть матч ЛЧ

1 октября в рамках второго тура основного раунда Лиги Чемпионов встретятся Арсенал и Олимпиакос. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени. Материал подготовила редакция euro.com.ua по материалам источника komentator.net.

Трансляция

Трансляция матча Арсенал – Олимпиакос будет доступна исключительно в Украине на стриминговой платформе MEGOGO. Вы сможете посмотреть матч в прямом эфире или в записи, если по каким-то причинам не сможете следить за игрой в реальном времени. Важно, что трансляция будет сопровождаться комментариями на русском языке, что поможет вам не только следить за действиями на поле, но и полностью погрузиться в атмосферу матча.

Арсенал

Фанаты «канониров» давно требуют от клуба трофеев, и у команды есть все возможности для этого. Состав мощный, тренер опытный, а уровень игры — солидный. После шести туров Арсенал занимает второе место в АПЛ, отставая от Ливерпуля всего на два очка. В последнем туре подопечные Артеты одержали волевую победу над Ньюкаслом в выездном матче — 2:1, при этом гости сравняли счёт на 84-й минуте, а затем вырвали победу в компенсированное время.

Старт в Лиге Чемпионов Арсенал также начал с победы, обыграв в гостях Атлетик Бильбао с результатом 2:0. «Канониры» никогда не выигрывали Лигу Чемпионов, и, вероятно, клуб приложит максимум усилий, чтобы изменить эту статистику.

Олимпиакос

Олимпиакос продолжает впечатлять в этом сезоне, не имея ни одной поражения. Однако стоит отметить, что на внутренней арене команда пока не встречала серьезных соперников. В греческом чемпионате Олимпиакос делит лидерство с АЕКом, имея 4 победы и одну ничью.

Старт в Лиге Чемпионов для Олимпиакоса можно назвать неудачным, так как команда не смогла победить дебютанта турнира — Пафос, сыграв на своем поле вничью 0:0. Особенно неприятным моментом было то, что соперник играл в меньшинстве с 26-й минуты.

Несмотря на большое количество матчей впереди, трудно поверить, что Олимпиакос сможет пробиться в плей-офф Лиги Чемпионов. В составе клуба играет украинец Роман Яремчук, но он пропустит этот матч из-за травмы.

Личные встречи

История встреч между командами достаточно интересна. В последних двух матчах на уровне Лиги Европы в 2021 году Арсенал победил на выезде 3:1, а затем проиграл дома 0:1, но прошел в следующий раунд.

Прогноз

Проанализировав текущую форму обеих команд, букмекеры почти не сомневаются в победе Арсенала. Команда из Лондона явно выглядит фаворитом этой пары.

Прогнозируем, что Арсенал будет доминировать на поле и с легкостью возьмет три очка. Ставка на победу хозяев с форой -2 гола за коэффициент 1,8 выглядит весьма привлекательной.

