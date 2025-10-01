Уордли – Паркер, Фундора – Турман. Лучшие боксерские поединки октября

Getty Images/Global Images Ukraine. Джозеф Паркер – Фабио Уордли

Первый месяц осени порадовал поклонников бокса поединками с участием абсолютных чемпионов мира – японского «Монстра» Наои Иноуэ и мексиканца Сауля Альвареса. И если первый ожидаемо разгромил представителя Узбекистана Муроджона Ахмадалиева (UD 12), то второй стал автором сенсации со знаком минус.

Именно «Канело» считался фаворитом противостояния с американцем Теренсом Кроуфордлм, однако его план на бой провалился, а титулы перекочевали в руки боксера, который никогда во втором среднем дивизионе и не выступал.

Октябрь точно уступает сентябрю, если брать в расчет имена боксеров, но несколько интересных поединков мы точно увидим. В первую очередь, речь о встрече новозеландца Джозефа Паркера и британца Фабио Уордли за титул временного чемпиона мира.

Кроме того, поклонники бокса из Украины смогут увидеть на ринге своих соотечественников – например, Карен Чухаджян проведет бой в Латвии за пояс WBO International, непобежденный и перспективный Ярослав Михалушко выступит в Бельгии, а бывший чемпион мира Виктор Постол порадует зрителей в Киеве.

Самые интересные поединки октября в мире бокса:

4 октября, Малага (Испания)

Егор Великовский (11–0, 7 KO) – Яго Кизирия (10–17, 7 КО). Рейтинговый бой в полутяжелом весе (до 79,4 кг)

Константино Нанга (12–0, 8 КО) – Сергей Демченко (23–16–1, 15 KO). Рейтинговый бой в полутяжелом весе (до 79,4 кг)

11 октября, Киев (Украина)

Виктор Постол (32–5, 12 KO) – Алехандро Мойа (22–2, 12 КО). Бой за титул чемпиона по версии IBO International в первом полусреднем весе (до 63,5 кг)

Александр Ивков (6–0–1, 4 КО) – Станислав Скороход (20–3, 17 KO). Рейтинговый бой в первом среднем весе (до 69,9 кг)

11 октября, Рига (Латвия)

Карен Чухаджян (25–3, 13 KO) – Хоэль Маркос Мафауад (13–1, 5 КО). Бой за титул чемпиона по версии WBO International в полусреднем весе (до 66,7 кг)

11 октября, Шеффилд (Англия)

Дэвид Аллен (24–7–2, 19 KO) – Арсланбек Махмудов (20–2, 19 KO). Рейтинговый бой в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг)

11 октября, Филадельфия (США)

Джарон Эннис (34–0, 30 KO) – Уисма Лима (14–1, 10 KO). Претендентский бой по версии WBA в первом среднем весе (до 69,9 кг)

25 октября, Эрсталь (Бельгия)

Ярослав Михалушко (11–0, 9 KO) – Алексис Риос Мунгиа (12–3–2, 6 КО). Рейтинговый бой в полусреднем весе (до 66,7 кг)

Максим Молодан (10–1, 6 KO) – Энтони Лоффет (14–4, 3 КО). Бой за вакантный титул чемпиона по версии WBC Francophone в первом среднем весе (до 69,9 кг)

25 октября, Лондон (Англия)

Джозеф Паркер (36–3, 24 KO) – Фабио Уордли (19–0–1, 18 KO). Бой за титулы временного чемпиона мира по версиям WBA и WBO в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг)

25 октября, Лас-Вегас (США)

Себастьян Фундора (23–1–1, 15 KO) – Кит Турман (31–1, 23 KO). Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в первом среднем весе (до 69,9 кг)

О'Шаки Фостер (23–3, 12 KO) – Стивен Фултон (23–1, 8 KO). Бой за титул чемпиона мира по версии WBC во втором полулегком весе (до 59 кг)

Хесус Рамос (23–1, 19 KO) – Шейн Мосли-младший (22–4, 12 KO). Бой за вакантный титул временного чемпиона мира по версии WBC в среднем весе (до 72,6 кг)

sport.ua