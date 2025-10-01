Барселона – ПСЖ. Прогноз и где смотреть матч ЛЧ

1 октября на стадионе “Камп Ноу” состоится встреча второго тура Лиги чемпионов, в которой Барселона примет ПСЖ. Начало матча — в 22:00 по киевскому времени. Эта встреча обещает быть захватывающей и напряженной, ведь обе команды заявляют о своих амбициях на победу в турнире. Материал подготовила редакция euro.com.ua со ссылкой на komentator.net.

Трансляция

Для тех, кто не может посетить стадион, трансляция матча Барселона – ПСЖ будет доступна эксклюзивно в Украине на стриминговой платформе MEGOGO. Матч можно будет смотреть как в прямом эфире, так и в записи, что позволит зрителям не пропустить важные моменты, даже если они не смогут следить за игрой в реальном времени. Также важно отметить, что все трансляции Лиги чемпионов будут сопровождаться комментариями на родном языке, что даст возможность лучше понять каждую деталь происходящего на поле и не упустить ничего важного.

Барселона

Барселона начала новый сезон с отличных результатов. В чемпионате команда одержала 6 побед и одну ничью, что позволило ей возглавить турнирную таблицу Ла Лиги. При этом отставание от второго Реала всего один балл, что оставляет команду в напряжении, так как расслабляться ещё рано. Барселона стартовала в Лиге чемпионов с выездной победы над Ньюкаслом (2:1), и было символично, что дубль за гостей оформил англичанин Маркус Решфорд.

В последнем туре Ла Лиги Барса на своем стадионе одержала заслуженную победу над Реалом Сосьедад со счетом 2:1. У команды сильная атакующая линия: Ямаль, Рафинья, Левандовски, Торрес. Несмотря на все индивидуальные достижения игроков, можно заметить, что оборонительные схемы противников могут ограничить их игру.

ПСЖ

ПСЖ предстоит защищать титул в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, хотя в прошлом сезоне клуб впервые стал победителем этого турнира. Команда Луиса Энрике уже успела завоевать трофей в этом сезоне, победив Тоттенхем в матче за Суперкубок Европы в серии пенальти. Несмотря на то, что большую часть матча Тоттенхем выглядел лучше и вёл в счёте, ПСЖ сумел вырвать победу.

В последнем туре чемпионата Франции ПСЖ уверенно одолел Осер со счётом 2:0. Особым моментом в игре стала победа украинца Ильи Забарного, который забил свой первый гол за новый клуб. В Лиге 1 ПСЖ делит лидерство с Лионом, имея в своем активе 5 побед и одно поражение. Особое значение этот матч имеет для Усмана Дембеле, который, не добившись успеха в Барселоне, сейчас возвращается в Каталонию как обладатель “Золотого мяча”.

Личные встречи

История встреч этих команд весьма интересна. В прошлом году в плей-офф Лиги чемпионов Барселона выиграла на выезде 3:2, но затем потерпела разгромное поражение дома — 1:4. На результат второго матча существенно повлияло удаление защитника Араухо в середине второго тайма.

Прогноз

Эта встреча, безусловно, является центральной в рамках второго тура. Ожидается, что команды покажут зрелищный футбол, и матч будет полон борьбы и ярких моментов.

Букмекеры предлагают следующие коэффициенты на матч: победа Барселоны — 1,81, ничья — 4,35, победа ПСЖ — 3,74. Прогнозируем, что матч будет результативным, и ставим на тотал больше 3,5 голов с коэффициентом 2.

Напомним, мы также писали о том, как бесплатно смотреть Лигу чемпионов в 2025 году.