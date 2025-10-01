Айзек Хаджар: Я всегда мечтал выступить в Сингапуре

На этой неделе Айзек Хаджар впервые будет выступать в Сингапуре, а его напарник по Racing Bulls Лиам Лоусон уже зарабатывал очки на Marina Bay…

Айзек Хаджар: «Я впервые в Сингапуре и всегда мечтал выступить на этой трассе. Настрой позитивный, я знаю, что команда много работала, чтобы мы смогли сохранить уровень, который демонстрировали в последних гонках. Постараемся и здесь добиться отличного результата.

На этой трассе возможно всё. Ключевую роль сыграет квалификация, и если мы найдём оптимальные настройки, то сможем претендовать на попадание в десятку на старте и очки в гонке. С нетерпением жду возможности сесть за руль и побороться в лучах прожекторов».

Лиам Лоусон: «В детстве я часто выбирал трассу в Сингапуре на своей приставке, а в 2023-м провёл здесь свой третий Гран При и заработал первые очки. В Сингапуре красиво, но очень жарко и влажно – всех нас ждёт непростой уик-энд, но я очень рад возвращению».

Источник