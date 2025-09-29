Как бесплатно смотреть Лигу чемпионов 2025

Connect with us
Футбол

Как бесплатно смотреть Лигу чемпионов в 2025 году

Узнайте, как бесплатно смотреть матчи Лиги чемпионов с помощью VPN и других сервисов. Лучшие варианты для зрителей по всему миру.

Лига чемпионов — это не просто футбольные матчи, а настоящий спортивный праздник для миллионов зрителей по всему миру. Все хотят следить за лучшими клубами Европы, не ограничиваясь подписками и высокими ценами. Однако в 2025 году доступ к трансляциям Лиги чемпионов, как и других крупных спортивных событий, стал ограничен подписочными сервисами, что делает вопрос бесплатного просмотра актуальным как никогда. Материал подготовила редакция euro.com.ua по материалам komentator.net.

Как бесплатно смотреть Лигу чемпионов с помощью VPN?

В некоторых странах доступ к матчам Лиги чемпионов может быть предоставлен совершенно бесплатно. Однако, чтобы воспользоваться таким предложением, нужно использовать VPN-сервис, который позволит подключиться к стриминговым платформам, где трансляция доступна без оплаты. Для этого достаточно выбрать страну, где идет бесплатная трансляция, подключиться через VPN, очистить кэш и историю браузера, а затем можно наслаждаться просмотром.

Некоторые стриминговые сервисы также предлагают бесплатные пробные периоды. Однако важно помнить, что для использования таких сервисов потребуется указать свою банковскую карту, и после окончания пробного периода необходимо отменить подписку, чтобы избежать автоматического списания средств.

Недостатки таких решений

Несмотря на возможность смотреть Лигу чемпионов бесплатно, у этого подхода есть свои недостатки. Во-первых, скорость соединения может быть медленной, особенно если используете бесплатные VPN-сервисы, что приведет к ухудшению качества трансляции. Во-вторых, вы рискуете столкнуться с отсутствием комментариев на родном языке, что также может негативно повлиять на восприятие игры. К тому же, в некоторых платных VPN-сервисах цена подписки может быть выше, чем на стриминговых платформах.

Лучшие сервисы для бесплатного просмотра Лиги чемпионов

Для тех, кто хочет смотреть матчи Лиги чемпионов легально и бесплатно, существуют несколько сервисов, которые предоставляют такие возможности. Вот несколько популярных вариантов:

1. Paramount+ (США)

  • Цена: от $4,99 до $9,99/месяц
  • Бесплатный пробный период: 7 дней
  • Доступные матчи: все

Paramount+ — единственный сервис в США, который предоставляет доступ к прямым трансляциям всех матчей Лиги чемпионов, включая финальную игру. Для регистрации необходимо использовать местный способ оплаты и адрес.

2. RTÉ Player (Ирландия)

  • Цена: бесплатно
  • Доступные матчи: отдельные матчи

Каждый вторник RTÉ Player бесплатно транслирует отдельные матчи Лиги чемпионов с комментариями на английском языке. Для этого нужно создать учетную запись на сайте сервиса или в приложении RTÉ Player.

3. ServusTV (Австрия)

  • Цена: бесплатно
  • Доступные матчи: отдельные матчи

ServusTV проводит прямые трансляции отдельных матчей Лиги чемпионов с немецкими комментариями. Для доступа необходимо зарегистрироваться на платформе.

4. BeIN Sports Connect (Франция, MENA, Таиланд, Малайзия, Австралия, Индонезия, Гонконг, Новая Зеландия, Сингапур, Филиппины, США, Канада)

  • Цена: зависит от страны
  • Бесплатный пробный период: 10 дней
  • Доступные матчи: все

BeIN Sports Connect предоставляет доступ к онлайн-трансляциям всех матчей Лиги чемпионов, включая финал. Бесплатный пробный период длится 10 дней.

5. STAN (Австралия)

  • Цена: от $10/месяц (пакет STAN Sport)
  • Бесплатный пробный период: 7 дней
  • Доступные матчи: все

STAN Sport — это дополнительная подписка, которая позволяет смотреть все матчи Лиги чемпионов. Минимальная стоимость с подпиской на основной сервис составляет $20 в месяц.

Варианты есть

Для любителей футбола, которые хотят смотреть Лигу чемпионов бесплатно, существует несколько удобных и доступных вариантов. Выбор сервиса зависит от страны проживания и ваших предпочтений. Используя VPN, можно расширить доступ к матчам, однако важно помнить о возможных проблемах с качеством и скорости трансляций. В любом случае, каждый поклонник футбола найдет удобный способ наслаждаться любимыми играми.

Напомним, мы также писали о том, что Барселона повторила результативное достижение, установленное в прошлом столетии.

