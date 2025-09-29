REC: Финал сезона 4 октября на Moscow Raceway

В субботу 4 октября Российская серия гонок на выносливость (REC) завершает сезон 2025 года на подмосковном автодроме Moscow Raceway.

К участию в финальном этапе, Гран При Москвы, заявлено рекордное количество гонщиков. Сорок пять экипажей в четырех классах планируют выйти на старт четырехчасового марафона.

Количество экипажей, стартующих в REC 2025, увеличивалось от этапа к этапу. В финале восемнадцать экипажей выйдут на старт в классе GT Light. В классе принимают участие наибольшее количество гонщиков и экипажей серии. Команды выступают на машинах с удельной мощностью до 250 (кг/л.с.) преимущественно марок BMW, Mazda, Mitsubishi, Mini Cooper, VW.

Лидер класса экипаж №11 HOGO на BMW, но ему всего 25 очков уступает экипаж команды Mazda Karting Academy на Mazda 3. Экипаж №53, чья машина имеет самую низкую удельную мощность в серии, продолжает претендовать на победу в классе благодаря стабильным выступлениям. Победа в серии в этом классе определиться на финале.

Классы GT и GT Pro представлены двадцатью двумя экипажами, выступающими на автомобилях марок Lamborghini, Porsche, Mercedes-AMG, BMW, Toyota Supra. Среди них именитые российские спортсмены и призеры многочасовых международных марафонов: Михаил Алёшин, Алексей Несов, Виктор Шайтар и другие.

В классе GT Pro Touring пять экипажей на Audi и Seat ведут борьбу за места в общем зачёте класса и между собой. Если количество заявок на участие в этом классе вырастет, то организаторы не исключают появление нового отдельного «турингового» класса REC в 2026 году.

В классе GT (автомобили GT4) победа в серии также будет определена на финале. В итоговой таблице Экипаж №1 команды SHISHKOIL&YUKA ADV PRO отстает от лидера – экипажа Capital Racing Team №13 всего на 15 очков (оба экипажа на Mercedes-AMG). Также в тройке лидеров экипаж Team Garis №34 на Toyota Supra с отставанием от лидера в 25 очков.

В классе GT Pro (автомобили GT3) уверенное лидерство за командой «Искра Моторспорт» № 37. За ней с равным количеством в 180 очков и отставанием в 60 очков от лидера борьбу ведут два экипажа: №16 Yadro Motorsport и №013 Capital Racing Team. В составе первого экипажа Виктор Шайтар и Сергей Столяров, второго – Михаил Алёшин и Денис Ременяко.

Класс CN Pro на сегодня самый малочисленный в серии, в нем заявлено семь спортпрототипов, из которых на старт финала выйдут пять. Однако именно этот класс составляет главную конкуренцию машинам GT3 (Lamborghini, Porsche, Mercedes-AMG) в борьбе за лидерство в абсолютном зачете Гран При Москвы.

В классе уверенно лидирует № 29 Team Garis, и если в классе CN Pro экипаж №29 – явный претендент на победу, то в итоговой таблице личных результатов пилот экипажа Константина Терещенко пока отстаёт от Михаила Алёшина и Дениса Ременяко (Capital RT №013) на 10 очков. Вслед за Терещенко с отставанием ещё в 10 очков его напарники по экипажу №29 Константин Захаревский и Станислав Сидорук.

Игорь Ермилин, учредитель REC: «Такой многочисленный состав участников гарантирует интересную борьбу. Гонки на выносливость определяют стратегия и тактика, а контактная борьба редко приносит результаты. Очень интересно, как поведут себя экипажи, ведь в Российской серии гонок на выносливость еще не было такого многообещающего финала».

Доступ для зрителей будет открыт с 12:30, старт гонки – в 15:00. Организаторы советуют даже при дожде приехать на гонку, тепло одеваться и взять зонты. На автодроме есть крытые трибуны и кафе.

Для болельщиков на автодроме предусмотрена дополнительная развлекательная программа: возможность выйти на стартовую решетку, прогуляться по пит-лейн, проехаться по трассе на гоночном такси или экскурсионном автобусе с гидом, который расскажет о каждом повороте и всей истории автодрома Moscow Raceway. Для маленьких болельщиков предусмотрена бесплатная детская комната с видом на стартовую решетку.

Билеты на сайте Superrace.ru

Источник