Александр УСИК: «Слава Богу за все. Вы невероятные»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик обратился к воинам Десантно-штурмовых войск ВСУ.

«Всем десантникам желаю силы, радости и победы, вы невероятные, никто кроме вас. Слава Богу за все, Слава Украине», – сказал Усик.

Напомним, что вечером 19 июля 2025 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне прошло большое боксерское шоу с поединком за абсолют. Главным событием стал бой-реванш: Александр Усик (Украина) – Даниэль Дюбуа (Великобритания). Украинец сумел нокаутировать соперника в пятом раунде и во второй раз стать абсолютным чемпионом супертяжелого веса.

Дюбуа (Велика Британія). Українець зумів нокаутувати суперника у п'ятому раунді і вдруге стати абсолютним чемпіоном суперважкої ваги.

sport.ua