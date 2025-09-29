Пекин. Лидеры посева Алькарас и Фритц сыграют в решающем матче турнира

На турнире ATP 500 в Японии завершились все матчи 1/2 финала



Токио, Япония • 24-30 сентября • хард • $2,404,500

Действующий чемпион: Артур Фис (Франция)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Карлос Алькарас (Испания, 1) – Каспер Рууд (Норвегия, 4) 3:6, 6:3, 6:4

Тэйлор Фритц (США, 2) – Дженсон Бруксби (США, PR) 6:4, 6:3

• Карлос Алькарас затратил чуть более двух часов на волевую победу в поединке против Каспера Рууда. Испанец подал 11 эйсов, допустил две двойные ошибки (у Рууда – 7/2), проиграл один гейм на своей подаче и сделал два брейка. Это уже пятая победа Алькараса в шестом матче против Рууда. Алькарас записал на свой счет 66-ю победу в сезоне, что стало его новым личным рекордом.

Карлос Алькарас 31-й раз сыграет в финале на уровне АТР-тура и будет бороться за свой 24-й титул. В этом сезоне испанец проведет 10-й финальный поединок и попробует завоевать 8-й титул.

• Тэйлор Фритц третий раз в этом году победил Дженсона Бруксби и увеличил свое преимущество в их очном противостоянии (3-1). Поединок продолжался 1,5 часа, за которые Фритц 13 раз подал навылет, сделал по одному брейку в каждом сете и отыграл оба брейк-поинта соперника.

Тэйлор Фритц 19-й раз дошел до финала на уровне АТР-тура и будет бороться за свой 11-й титул. В этом сезоне американец дважды играл в финале и оба раза победил – на травяных турнирах АТР 250 в Штутгарте и Истбурне.

Карлос Алькарас и Тэйлор Фритц сыграют друг с другом четвертый раз. Испанец лидирует в этом противостоянии – 3:1, но их последний поединок, который состоялся на прошлой неделе на Кубке Лейвера, выиграл Фритц.



btu.org.ua