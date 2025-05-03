Мадрид. Гауфф не смогла продлить свою победную серию в финалах, уступив Соболенко

На турнире WTA 1000 в столице Испании состоялся решающий матч



Мадрид, Испания • 22 апреля – 4 мая • грунт • $8,963,700

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Коко Гауфф (США, 4) – Арина Соболенко (-, 1) 3:6, 6:7(3)

Американская теннисистка потерпела пятое поражение во встречах с Соболенко и теперь счет их противостояний стал 5-5. Отметим, что во втором сете Гауфф упустила преимущество, ведя 4:2, а в десятом гейме она не реализовала сетбол на своей подаче.

Коко Гауфф сыграла 11-й решающий матч в карьере и проиграла только второй раз. Первое поражение американки в финале было в 2022 году на Ролан Гаррос. После того Гауфф выиграла семь титулов.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua