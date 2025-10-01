Монако – Манчестер Сити. Прогноз и где смотреть матч ЛЧ

1 октября состоится матч основного этапа Лиги Чемпионов между Монако и Манчестер Сити. Игра начнется в 22:00 по Киеву. Материал подготовила редакция euro.com.ua со ссылкой на сайт komentator.net.

Трансляция

Трансляцию матча Монако – Манчестер Сити можно будет смотреть в Украине на платформе MEGOGO. Трансляция будет доступна как в прямом эфире, так и в записи. Важно отметить, что все матчи Лиги Чемпионов сопровождаются профессиональными комментариями на украинском языке, что добавит удобства и понимания происходящего на поле. Если вы не сможете посмотреть игру в реальном времени, всегда сможете вернуться к ней позже.

Монако

«Монегаски» в текущем сезоне не демонстрируют особой стабильности. В чемпионате у команды 4 победы и 2 поражения, что позволяет занимать места с 3 по 5. Отставание от лидеров составляет всего три очка, однако бороться за титул будет непросто. В последнем туре Монако проиграло на выезде Лорьяну с разгромным счетом 1:3. Важным моментом в этом матче стало удаление Керера в конце первого тайма, что существенно сказалось на итоговом результате.

Сезон Лиги Чемпионов для Монако начался с разгромного поражения от Брюгге со счетом 1:4. Единственный гол престижа был забит Фати уже в компенсированное время. Следует отметить, что у Монако был шанс открыть счет, но Аклиуш не реализовал пенальти на 10-й минуте игры.

Манчестер Сити

Команда Гвардиолы начала сезон несколько нестабильно. В чемпионате Манчестер Сити занимает седьмое место, но отставание от топ-4 всего на один балл, а до лидера всего 5 очков. В последнем туре на своем поле команда разгромила Бернли 5:1, дубль и результативную передачу на счету Холланда, который уже забил 8 голов в чемпионате.

В Лиге Чемпионов Манчестер Сити начал с домашней победы над Наполи — 2:0. Этот результат во многом стал возможен благодаря тому, что соперник остался в меньшинстве уже на 21-й минуте. Хотя команда по-прежнему способна выдать идеальную игру, стабильности в её действиях пока не наблюдается, и вероятность неудачи остаётся достаточно высокой.

Личные встречи

Команды встречались всего один раз в истории, в 2017 году в 1/8 финала Лиги Чемпионов. В первом матче Манчестер Сити одержал победу на своем поле 5:3, но в ответной игре уступил Монако 1:3. В итоге «монегаски» прошли дальше по правилу выездного гола, которое действовало на тот момент.

Прогноз

В этом противостоянии Манчестер Сити, конечно, является фаворитом, но Монако на своём поле всегда опасно, и они постараются дать бой.

Эксперты букмекерских контор дают такие коэффициенты: победа Монако — 5,99, ничья — 4,77, победа Манчестер Сити — 1,49. Ожидается интересный футбол, и я ставлю на тотал больше 3 голов с коэффициентом 1,67.

Напомним, мы также писали о том, как бесплатно смотреть Лигу чемпионов в 2025 году.