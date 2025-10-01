Плохие прогнозы. Тренер Ливерпуля рассказал о травме основного голкипера

Тренер "Ливерпуля" рассказал о травме основного голкипера.

Арне Слот сказал, что Алиссон почувствовал боль во время бега и сел на газон.

"Когда он побежал обратно, он что-то почувствовал. Я не могу вам сказать, потому что я не врач, но обычно, когда игрок бежит назад, что-то чувствует, падает на землю и не возвращается на поле – я боюсь худшего.

Под "худшим" я подразумеваю то, что он не сможет продолжать игру. Именно это произошло с Алиссоном.

Он не сможет сыграть в субботу, это 99,9% уверенности, я уже сказал 100%", – заявил Слот.