Плохие прогнозы. Тренер Ливерпуля рассказал о травме основного голкипера

    • Тренер "Ливерпуля" рассказал о травме основного голкипера.

    Арне Слот сказал, что Алиссон почувствовал боль во время бега и сел на газон.

    "Когда он побежал обратно, он что-то почувствовал. Я не могу вам сказать, потому что я не врач, но обычно, когда игрок бежит назад, что-то чувствует, падает на землю и не возвращается на поле – я боюсь худшего.

    Под "худшим" я подразумеваю то, что он не сможет продолжать игру. Именно это произошло с Алиссоном.

    Он не сможет сыграть в субботу, это 99,9% уверенности, я уже сказал 100%", – заявил Слот.

    • Напомним, что Алиссон ушёл с поля на 55-й минуте. На замену вышел второй вратарь Георгий Мамардашвили.

