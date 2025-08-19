Connect with us
Калюжный остался в УПЛ, несмотря на предложения из Европы
Иван Калюжный мог перейти в Германию или Англию, но остался в УПЛ

Иван Калюжный, полузащитник сборной Украины, мог перейти в “Герту” или “Плимут”, но выбрал остаться в УПЛ. Узнайте все подробности.

Полузащитник “Металлиста 1925” и сборной Украины Иван Калюжный рассказал о возможных вариантах перехода в немецкую “Герту” и английский “Плимут”, но в конечном итоге выбрал остаться в УПЛ. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

Как сообщил сам Калюжный, с “Гертой” были проведены переговоры, и клуб проявил реальный интерес к игроку. “Да, Герта — реальный вариант был. Мы встречались с руководителями этого клуба. Переговоры были, но они не захотели зимой, а я сказал, что не перейду летом”, — рассказал футболист.

Также у Калюжного был вариант с английским “Плимутом”, однако он предпочел “Герту”, так как на тот момент “Плимут” находился на последнем месте в чемпионате, и Калюжный сомневался в их возможности выжить.

Ранее сообщалось, что контракт Калюжного с “Металлистом 1925” рассчитан на три года.

Напомним, мы также писали о том, что Шахтер назвал цену за Кевина.

