Калюжный остался в УПЛ, несмотря на предложения из Европы

Полузащитник “Металлиста 1925” и сборной Украины Иван Калюжный рассказал о возможных вариантах перехода в немецкую “Герту” и английский “Плимут”, но в конечном итоге выбрал остаться в УПЛ. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

Как сообщил сам Калюжный, с “Гертой” были проведены переговоры, и клуб проявил реальный интерес к игроку. “Да, Герта — реальный вариант был. Мы встречались с руководителями этого клуба. Переговоры были, но они не захотели зимой, а я сказал, что не перейду летом”, — рассказал футболист.

Также у Калюжного был вариант с английским “Плимутом”, однако он предпочел “Герту”, так как на тот момент “Плимут” находился на последнем месте в чемпионате, и Калюжный сомневался в их возможности выжить.

Ранее сообщалось, что контракт Калюжного с “Металлистом 1925” рассчитан на три года.

