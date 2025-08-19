Главную трансферную цель Ливерпуля на лето может перехватить Реал

Мадридский "Реал" может попытаться перехватить главную цель "Ливерпуля" на летнее трансферное окно.

Как сообщает издание Fichajes, руководство "сливочных" намерено сделать все возможное, чтобы в ближайшее время подписать нападающего "Ньюкасла" Александра Исака, который собирается этим летом покинуть клуб.

Отмечается, что "сороки" требуют от клубов 150 миллионов евро за 25-летнего шведа, что кажется космической ценой даже для такого гранда, как "Реал", однако они продолжают предметно интересоваться его ситуацией.

Александер Исак забил 62 гола и отдал 11 ассистов в 109 матчах за "Ньюкасл" во всех турнирах. До этого он уже играл в Испании за "Реал Сосьедад", отличившись 44 голами и 8 ассистами за этот клуб в 132 матчах.

