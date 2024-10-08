Ф3: Стенсхорн быстрее всех в первый день тестов в Хересе

В испанском Хересе стартовала первая двухдневная сессия тестов после завершения сезона в Формуле 3. Лучшее время дня показал гонщик Hitech Мартиниус Стенсхорн.

С утра гонщики выехали на влажную трассу после ночного дождя. Скорости постепенно росли по мере того, как подсыхала трасса. В непростых условиях ошибок практически не было, но большую часть утренней сессии гонщики провели на дождевых шинах. Только за 15 минут до конца сессии асфальт достаточно подсох для перехода на слики. Лучшее время показал Мари Боя, проехав круг за 1:31.281 с.

После часового перерыва тесты продолжились. Вначале гонщики работали на длинных сериях на жёстких шинах, а затем постепенно стали переходить на работу с пустым баком в квалификационном режиме.

Быстрее всех круг проехал Стенсхорн (1:30.761 с). Обладатель лучшего времени утренней сессии Мари Боя уступил ему немного более десятой и расположился на второй строчке. Никита Бедрин, проведший сезон в Формуле 3, в тестах не участвует.

В среду работа на трассе продолжится.

Результаты утренней сессии

Пилот Команда Время Круги 1. М.Боя Campos Racing 1:31.281 23 2. Д.Карраскедо Campos Racing 1:31.418 21 3. К.Хо Jenzer Motorsport 1:32.096 25 4. Р.Билински Rodin Motorsport 1:32.201 29 5. Т.Наэль Van Amersfoort Racing 1:32.307 19 6. У.Угочукву PREMA Racing 1:32.417 24 7. М.Загазета Jenzer Motorsport 1:32.618 23 8. А.Джусти MP Motorsport 1:32.772 20 9. Т.Интрафувасак Campos Racing 1:32.829 18 10. Ф.Слейтер Rodin Motorsport 1:32.870 28 11. Л.Шарп Rodin Motorsport 1:33.004 28 12. Д.Беннетт Van Amersfoort Racing 1:33.081 19 13. Х.Гарфиас AIX Racing 1:33.083 24 14. Б.дель Пио MP Motorsport 1:33.180 22 15. Х.Сагрера AIX Racing 1:33.214 25 16. Б.Бадоер PREMA Racing 1:33.367 26 17. Н.Лакорте Jenzer Motorsport 1:33.769 25 18. И.Домингес Van Amersfoort Racing 1:33.802 18 19. Н.Кулен AIX Racing 1:33.827 27 20. М.Стенсхорн Hitech Pulse-Eight 1:45.204 17 21. Д.Дюфек Hitech Pulse-Eight 1:45.432 15 22. Л.ван Хёпен ART Grand Prix 1:45.498 10 23. Р.Камара Trident 1:45.544 12 24. Ч.Вурц Trident 1:45.591 16 25. Д.Уортон ART Grand Prix 1:46.237 9 26. Т.Тапонен ART Grand Prix 1:46.523 9 27. Ж.Си Hitech Pulse-Eight 1:46.702 15 28. Н.Стромстед Trident 1:47.192 11 29. Т.Трамниц MP Motorsport без времени 0 30. Н.Леон PREMA Racing без времени 0

Результаты дневной сессии

Пилот Команда Время Круги 1. М.Стенсхорн Hitech Pulse-Eight 1:30.761 36 2. М.Боя Campos Racing 1:30.877 38 3. Д.Беннетт Van Amersfoort Racing 1:30.906 44 4. Д.Карраскедо Campos Racing 1:30.921 36 5. Л.ван Хёпен ART Grand Prix 1:31.032 31 6. Д.Дюфек Hitech Pulse-Eight 1:31.060 36 7. К.Хо Jenzer Motorsport 1:31.149 34 8. Т.Интрафувасак Campos Racing 1:31.153 37 9. Р.Билински Rodin Motorsport 1:31.267 39 10. Н.Стромстед Trident 1:31.273 32 11. У.Угочукву PREMA Racing 1:31.319 42 12. Р.Камара Trident 1:31.368 37 13. Ч.Вурц Trident 1:31.400 36 14. Т.Наэль Van Amersfoort Racing 1:31.418 43 15. Д.Уортон ART Grand Prix 1:31.437 34 16. Х.Сагрера AIX Racing 1:31.503 35 17. М.Загазета Jenzer Motorsport 1:31.518 33 18. Н.Леон PREMA Racing 1:31.541 36 19. Б.дель Пио MP Motorsport 1:31.627 48 20. Т.Трамниц MP Motorsport 1:31.629 48 21. Ф.Слейтер Rodin Motorsport 1:31.669 42 22. А.Джусти MP Motorsport 1:31.676 47 23. Т.Тапонен ART Grand Prix 1:31.899 33 24. Б.Бадоер PREMA Racing 1:31.908 46 25. Ж.Си Hitech Pulse-Eight 1:31.918 39 26. Л.Шарп Rodin Motorsport 1:31.956 42 27. И.Домингес Van Amersfoort Racing 1:31.960 44 28. Н.Лакорте Jenzer Motorsport 1:31.985 33 29. Н.Кулен AIX Racing 1:32.297 34 30. Х.Гарфиас AIX Racing 2:05.702 1

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