Ф3: Стенсхорн быстрее всех в первый день тестов в Хересе

В испанском Хересе стартовала первая двухдневная сессия тестов после завершения сезона в Формуле 3. Лучшее время дня показал гонщик Hitech Мартиниус Стенсхорн.
С утра гонщики выехали на влажную трассу после ночного дождя. Скорости постепенно росли по мере того, как подсыхала трасса. В непростых условиях ошибок практически не было, но большую часть утренней сессии гонщики провели на дождевых шинах. Только за 15 минут до конца сессии асфальт достаточно подсох для перехода на слики. Лучшее время показал Мари Боя, проехав круг за 1:31.281 с.
После часового перерыва тесты продолжились. Вначале гонщики работали на длинных сериях на жёстких шинах, а затем постепенно стали переходить на работу с пустым баком в квалификационном режиме.
Быстрее всех круг проехал Стенсхорн (1:30.761 с). Обладатель лучшего времени утренней сессии Мари Боя уступил ему немного более десятой и расположился на второй строчке. Никита Бедрин, проведший сезон в Формуле 3, в тестах не участвует.
В среду работа на трассе продолжится.
Быстрые ссылки
Результаты утренней сессии
|Пилот
|Команда
|Время
|Круги
|1. М.Боя
|Campos Racing
|1:31.281
|23
|2. Д.Карраскедо
|Campos Racing
|1:31.418
|21
|3. К.Хо
|Jenzer Motorsport
|1:32.096
|25
|4. Р.Билински
|Rodin Motorsport
|1:32.201
|29
|5. Т.Наэль
|Van Amersfoort Racing
|1:32.307
|19
|6. У.Угочукву
|PREMA Racing
|1:32.417
|24
|7. М.Загазета
|Jenzer Motorsport
|1:32.618
|23
|8. А.Джусти
|MP Motorsport
|1:32.772
|20
|9. Т.Интрафувасак
|Campos Racing
|1:32.829
|18
|10. Ф.Слейтер
|Rodin Motorsport
|1:32.870
|28
|11. Л.Шарп
|Rodin Motorsport
|1:33.004
|28
|12. Д.Беннетт
|Van Amersfoort Racing
|1:33.081
|19
|13. Х.Гарфиас
|AIX Racing
|1:33.083
|24
|14. Б.дель Пио
|MP Motorsport
|1:33.180
|22
|15. Х.Сагрера
|AIX Racing
|1:33.214
|25
|16. Б.Бадоер
|PREMA Racing
|1:33.367
|26
|17. Н.Лакорте
|Jenzer Motorsport
|1:33.769
|25
|18. И.Домингес
|Van Amersfoort Racing
|1:33.802
|18
|19. Н.Кулен
|AIX Racing
|1:33.827
|27
|20. М.Стенсхорн
|Hitech Pulse-Eight
|1:45.204
|17
|21. Д.Дюфек
|Hitech Pulse-Eight
|1:45.432
|15
|22. Л.ван Хёпен
|ART Grand Prix
|1:45.498
|10
|23. Р.Камара
|Trident
|1:45.544
|12
|24. Ч.Вурц
|Trident
|1:45.591
|16
|25. Д.Уортон
|ART Grand Prix
|1:46.237
|9
|26. Т.Тапонен
|ART Grand Prix
|1:46.523
|9
|27. Ж.Си
|Hitech Pulse-Eight
|1:46.702
|15
|28. Н.Стромстед
|Trident
|1:47.192
|11
|29. Т.Трамниц
|MP Motorsport
|без времени
|0
|30. Н.Леон
|PREMA Racing
|без времени
|0
Результаты дневной сессии
|Пилот
|Команда
|Время
|Круги
|1. М.Стенсхорн
|Hitech Pulse-Eight
|1:30.761
|36
|2. М.Боя
|Campos Racing
|1:30.877
|38
|3. Д.Беннетт
|Van Amersfoort Racing
|1:30.906
|44
|4. Д.Карраскедо
|Campos Racing
|1:30.921
|36
|5. Л.ван Хёпен
|ART Grand Prix
|1:31.032
|31
|6. Д.Дюфек
|Hitech Pulse-Eight
|1:31.060
|36
|7. К.Хо
|Jenzer Motorsport
|1:31.149
|34
|8. Т.Интрафувасак
|Campos Racing
|1:31.153
|37
|9. Р.Билински
|Rodin Motorsport
|1:31.267
|39
|10. Н.Стромстед
|Trident
|1:31.273
|32
|11. У.Угочукву
|PREMA Racing
|1:31.319
|42
|12. Р.Камара
|Trident
|1:31.368
|37
|13. Ч.Вурц
|Trident
|1:31.400
|36
|14. Т.Наэль
|Van Amersfoort Racing
|1:31.418
|43
|15. Д.Уортон
|ART Grand Prix
|1:31.437
|34
|16. Х.Сагрера
|AIX Racing
|1:31.503
|35
|17. М.Загазета
|Jenzer Motorsport
|1:31.518
|33
|18. Н.Леон
|PREMA Racing
|1:31.541
|36
|19. Б.дель Пио
|MP Motorsport
|1:31.627
|48
|20. Т.Трамниц
|MP Motorsport
|1:31.629
|48
|21. Ф.Слейтер
|Rodin Motorsport
|1:31.669
|42
|22. А.Джусти
|MP Motorsport
|1:31.676
|47
|23. Т.Тапонен
|ART Grand Prix
|1:31.899
|33
|24. Б.Бадоер
|PREMA Racing
|1:31.908
|46
|25. Ж.Си
|Hitech Pulse-Eight
|1:31.918
|39
|26. Л.Шарп
|Rodin Motorsport
|1:31.956
|42
|27. И.Домингес
|Van Amersfoort Racing
|1:31.960
|44
|28. Н.Лакорте
|Jenzer Motorsport
|1:31.985
|33
|29. Н.Кулен
|AIX Racing
|1:32.297
|34
|30. Х.Гарфиас
|AIX Racing
|2:05.702
|1