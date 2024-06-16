Де ла Роса: Весь жизненный график Алонсо подчинён гонкам

Педро де ла Роса, бывший гонщик Формулы 1, ныне выступающий в роли посла команды Aston Martin, знаком с Фернандо Алонсо с юности, ещё с тех времён, когда оба занимались картингом в их родной Испании. Пожалуй, его можно считать одним из тех, кто лучше всех знает Фернандо, чья карьера в чемпионате мира не может не удивлять: двукратный чемпион мира проводит в Ф1 уже свой 21-й сезон, и до рубежа в 400 Гран При ему осталось всего 13 гонок.

«Этот парень всю жизнь за собой следит, а жизнь его связана с автоспортом, – поделился де ла Роса в интервью RacingNews365. – Его режимы сна, питания, весь жизненный график полностью подчинены гонкам, и этим он отличается от остальных .

Вы не продержитесь в Формуле 1 до 40 лет, если не будете максимально упорно работать над собой, а Фернандо занимается именно этим. Ему уже почти 43 года, а когда закончится действие его текущего контракта, будет уже 45 – а он по-прежнему не исключает, что может ещё его продлить. Полагаю, этим всё сказано.

Я его знаю со времён картинга и не вижу, что он собирается завершать карьеру. При этом он из тех, кто захочет сразу остановиться, если почувствует, что теряет скорость. Aston Martin повезло, ведь Фернандо в этом возрасте способен заниматься не только собой, но и работать на благо всей команды, и это меня по-настоящему впечатляет».

Де ла Роса и сам выступал в Формуле 1, уже разменяв пятый десяток, и Алонсо как-то спросил друга, какие сложности у него появились, когда ему исполнилось 40 лет.

«Я ему сказал: "Ну, сначала начинает падать острота зрения", – ответил тогда Педро. – Мне пришлось задуматься о том, чтобы в гонках использовать контактные линзы и т.д. Но не было ощущения, что я начал терять скорость, или что время реакции стало хуже. И ему я сказал, что прежде всего меня тревожила острота зрения.

А он мне ответил, что на днях проверял зрение, и врач подтвердил, что оно даже лучше, чем 100 процентов. Но ведь и его отец до сих пор не носит очки! Возможно, Алонсо просто Супермен!»

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