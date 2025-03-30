Эстебан Окон: Команде пока не хватает увереннности

Эстебан Окон готов признать, что Haas F1 предстоит приложить усилия, чтобы восстановить уверенность в своих силах, хотя между двумя первыми этапами сезона команде уже удалось многое сделать и добиться изменений к лучшему.

На предсезонных тестах американская команда выглядела достаточно уверенно, но на трассе в Мельбурне по итогам квалификации Окон и Оливер Берман оказались на последних позициях. В первой гонке сезона они тоже были последними из финишировавших, но всего неделю спустя в Китае оба заработали очки.

На трассе они финишировали седьмым и десятым, но после дисквалификации трёх соперников Окон поднялся на 5-е место, а Берман – на 7-е. По словам Эстебана, следующая задача в том, чтобы добиться стабильных результатов.

«Мы должны остаться на максимально возможном для нас высоком уровне, – цитирует французского гонщика издание Racer. – Уверенности команде пока ещё не хватает, ведь это была только вторая гонка. Но мы всё-таки смогли подняться с самых последних позиций сначала на средний уровень, а потом стали лучшими в середине пелотона.

В общем, сейчас надо постараться остаться на этом уровне, полностью сосредоточиться на своей работе и заниматься оптимизацией той машины, которая у нас есть. Я знаю, что потенциал VF-25 раскрыт не полностью…

Ещё совсем недавно в Мельбурне мы были однозначно последними, и ситуация казалась непростой. А сейчас мы видим, что можем добиваться более высоких результатов и уже находимся на этом уровне, что стало приятным сюрпризом. Позитивные признаки есть, но, если честно, команда удивительным образом добилась перелома ситуации. Будем надеяться, что это только начало».

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