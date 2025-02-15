Култхард: Под конец карьеры Феттель не показывал скорости

В прошлом году в одном из интервью телеканалу Sky Sports 37-летний Себастьян Феттель, отвечая на вопрос о дальнейших планах, сказал: «Я расстался с Формулой 1 и не вернулся в чемпионат, но также я говорил, что не стоит загадывать на будущее.

В общем, я думаю, что такая возможность у меня по-прежнему остаётся. Никогда не знаешь, куда тебя заведёт судьба. Может быть, всё сложится так, что я вернусь за руль, а может, и нет».

Дэвид Култхард, также бывший гонщик Red Bull Racing, принимая участие в видеоподкасте блогера Лукаса Стюарта, крайне скептически оценил шансы четырёхкратного чемпиона мира на возвращение.

«Если он верит, что, пропустив два года, он вернётся, став быстрее, то это лишь означает, что он живёт в иллюзорном мире, – заявил Култхард. – На самом же деле секундомер не врёт, и под конец карьеры Себастьян уже не показывал былой скорости».

Факты действительно говорят о том, что в последние два года карьеры, когда Феттель был гонщиком Aston Martin, он ничего особенного не показывал, что нанесло определённый ущерб репутации победителя 53 Гран При. В 2019-м и 2020 гг., когда его напарником в Ferrari стал Шарль Леклер, он тоже уступал молодому гонщику из Монако, и в итоге его место в Скудерии занял Карлос Сайнс.

Стоит добавить, что Дэвиду Култхарду и Себастьяну Феттелю предстоит соперничать в предстоящей Гонке чемпионов, которая пройдёт в Сиднее 8-9 марта.

Источник