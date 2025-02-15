Дэвис бил чаще и точнее. Статистика ударов титульного поединка Беринчика

Getty Images/Global Images Ukraine. Беринчик – Дэвис

В ночь на 15 февраля на арене «Madison Square Garden Theater» состоялся бой за титул чемпиона мира по версии WBO в легком весе (до 61,2 кг).

В ринге сошлись обладатель пояса Денис Беринчик (19–1, 9 КО, Украина) и американский претендент Кейшон Дэвис (13–0, 9 КО), который сумел нокаутировать оппонента в четвертом раунде.

Аналитическая система Compubox опубликовала статистику ударов, которые выбросили оба боксера – оказалось, что боксер из США выбросил больше ударов и был точнее, чем его украинский оппонент

Дэвис нанес нанес пять джебов, в то время как Беринчик ответил двумя такими попаданиями. В то же время Кейшон был успешнее и в силовых ударах (15–12).

Статистика ударов Беринчика и Дэвиса от системы Compubox

sport.ua