Триумфальный камбэк. Чухаджян вернулся после поражения и выиграл титул

x.com. Карен Чухаджян

Украинский боксер полусреднего веса Карен Чухаджян (25-3, 13 КО) вернулся на ринг после поражения звездному американцу Джарону Эннису в 2024 году.

Соперником украинского боксера стал аргентинский боец Кристиан Хавьер Аялу. Бой прошел в немецком городе Росток.

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Бой прошел всю дистанцию – 10 раундов. Украинский боксер не оставил шансов сопернику и победил разгромным решением судей – 99-91 (дважды) и 99-92.

На кону в поединке стоял титул WBO International, который завоевал Чухаджян.

Ранее Чухаджян назвал бойца, которому Ломаченко не ровня.

sport.ua