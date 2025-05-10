Лига 1. Монако победил Лион, а Ницца и Лилль синхронно проиграли

В предпоследнем туре чемпионата Франции "Монако" обеспечил себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон, одержав победу над "Лионом", тогда как "Ницца" и "Лилль", прямые конкуренты "ткачей" за место в еврокубках, синхронно проиграли. Что интересно, все три матча закончились с одинаковым счетом — 2:0 в пользу хозяев.

Лига 1. 33-й тур

Стадион: "Стад Луи II" (Монако)

Главный судья: Бенуа Бастьен (Франция)

"Монако" — "Лион" 2:0

Голы: Минамино (62), Закария (68)

"Монако": Кён — Кайо Энрике, Керер, Синго, Тезе (Вандерсон, 76) — Минамино (Диатта, 86), Камара (Магасса, 78), Закария (Мависса, 86), Аклиуш — Биерет (Бен Сегир, 76), Эмболо

"Лион": Лукас Перри — Тальяфико, Ниакате, Мата (Чалета-Цар, 22), Мейтленд-Найлз — Матич (Шерки, 65), Тессманн — Фофана, Альмада, Шерки (Микаутадзе, 76) — Ляказетт

Предупреждения: Камара (59), Диатта (88) — Мата (9), Альмада (45+2), Тальяфико (90), Ниакате (90+2)

Лига 1. 33-й тур

Стадион: "Роазон Парк" (Ренн)

Главный судья: Жереми Стина (Франция)

"Ренн" — "Ницца" 2:0

Голы: Калимуэндо (15, 80)

*На 35-й минуте гол Джауи Сиссе был отменен после просмотра ВАР из-за нарушений правил

"Ренн": Самба — Трюффер, Брассье, Руо, Жаке — Коне (Фофана, 75), Сиссе (Джеймс, 84), Матусива — Бла, Калимуэндо (Мейте, 90), Аль-Таамари (Ассиньон, 62)

"Ницца": Булка — Бар, Бомбито, Менди (Данте, 46) — Абди (Бога, 46 / Шо, 82), Сансон (Лаборд, 46), Росарио (Луше, 62), Будауи, Клосс — Гессан (Диоп, 62), Буанани

Предупреждения: Брассье (90+4) — Росарио (45)

Лига 1. 33-й тур

Стадион: "Стад Франсис Ле Бле" (Брест)

Главный судья: Тома Леонар (Франция)

"Брест" — "Лилль" 2:0

Голы: Ажорк (42), Думбия (64)

"Брест": Бизот — Хайдара (Локо, 72), Ндиайе, Фернандеш, Лала — Думбия (Мартен, 82), Маньетти, Камара — Перейра Лаже, Ажорк (Макалу, 88), Дель Кастильо (Сима, 72)

"Лилль": Шевалье — Исмаили (Гудмундссон, 88), Александру, Манди, Менье — Гаральдссон (Кабелла, 66), Бенталеб, Мукау (Буадди, 66), Баккер (Акпом, 33) — Дэвид, Фернандес-Пардо (Сахрауи, 66)

Предупреждения: Перейра Лаже (70) — Менье (40)

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