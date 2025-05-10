ЧМ по хоккею. Латвия обыграла Францию, победа Швейцарии

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Швейцария, финалист минувшего чемпионата мира по хоккею, провела второй за два дня непростой матч. Вчера сборная уступила Чехии в овертайме, а сегодня не без проблем обыграла Данию 5:2.

У Швейцарии по дублю и ассисту оформили форварды Тайлер Мой и Нико Хишер.

В другом матче встречались два соперника сборной Украины по прошлогоднему финалу олимпийской квалификации: Латвия в непростом поединке одолела Францию 4:1, забросив две шайбы в пустые ворота уже на последних минутах.

Чемпионат мира по хоккею

Группа A

Франция – Латвия 1:4

Шайбы: 15:02 Фабре (Боск, Криньон) – 1:0, 35:36 Дзеркальс – 1:1, 42:02 Тралмакс (Зиле, Комульс) – 1:2, 58:36 Локмелис – 1:3, 59:29 Локмелис (Тралмакс) – 1:4

Вратари: Папильон – Гудлевскис

Группа B

Дания – Швейцария 2:5

Шайбы: 14:41 Хишер (Марти, Фора) – 0:1, 22:09 Молгард – 1:1, 28:59 Брихфельд (Агард, Ольсен) – 2:1, 35:40 Мой (Хишер, Майер) – 2:2, 38:34 Мой (Майер) – 2:3, 45:19 Риат (Мой, Шмид) – 2:4, 58:59 Хишер (Шмид) – 2:5

Вратари: Дам – Чарлин

ЧМ по хоккею. Две шайбы за 12 секунд Швеции, победа Германии

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