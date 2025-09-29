Полесье разгромило Верес в УПЛ: обзор матча и видео

В понедельник, 29 сентября, в Ровно на стадионе «Авангард» состоялся матч 7-го тура Украинской Премьер-лиги. Местный «Верес» принимал «Полесье», и встреча завершилась разгромом хозяев – 1:4. Для команды из Житомира эта победа стала третьей подряд и самой крупной в истории противостояний с ровенчанами в УПЛ.

Перед игрой тренеры сделали разные акценты. Наставник «Вереса» Олег Шандрук после ничьей с «Колосом» освежил состав, выпустив Стеня и Ндукве вместо Клеца и Уэсли. Его визави Руслан Ротань изменений не вносил, сохранив победный состав матча с «Кудровкой».

Гости начали активнее и быстро получили результат. Уже на 12-й минуте Андриевский пяткой выдал тонкий пас на Филиппова, и опытный форвард не промахнулся. Этот мяч стал для него 42-м в УПЛ и первым в футболке «Полесья». Спустя четверть часа тот же Филиппов оформил дубль после передачи Шепелева. Для нападающего это уже седьмой дубль в Премьер-лиге.

Хозяева не успели прийти в себя, как получили третий удар: после углового Брагару удачно подкараулил мяч и открыл счет своим голам за «Полесье». В итоге к перерыву команда Ротаня вела 3:0.

Во втором тайме дебютировал турецкий полузащитник Эрен Айдын, ставший лишь вторым легионером из Турции в истории УПЛ. Однако его появление ситуацию не изменило. «Полесье» продолжало контролировать игру и не сбавляло темп. На 70-й минуте Йосефи, едва выйдя на замену, забил четвертый гол гостей после навеса Кравченко.

Лишь под конец встречи «Верес» сумел порадовать трибуны. Ндукве на скорости обыграл защитников и пробил точно в угол — 1:4. Но на большее ровенчан уже не хватило: удары Смияна и Гуцуляка оказались неточными.

Для «Полесья» эта победа стала 30-й в УПЛ и первой в гостях над «Вересом». Клуб повторил собственный рекорд, забив четыре мяча в одном матче чемпионата.

Видео обзор матча Верес – Полесье

Статистика матча:

Верес — Полесье: 1:4

Голы: Ндукве, 72 — Филиппов, 12, 37, Брагару, 42, Йосефи, 70

Предупреждения: Ципот, 90+2 — Бабенко, 25, Андриевский, 48

Составы:

Верес: Горох — Смиан, Гончаренко, Ципот, Стамулис — Харатин (Кучеров, 73) — Куция (Годя, 73), Бойко, Шарай (Нонго, 73) — Ндукве (Пушкуца, 90+1), Стень (Айдын, 46).

Полесье: Волынец — Михайличенко, Сарапий, Чоботенко, Кравченко — Бабенко — Брагару (Назаренко, 74), Андриевский (Таллес, 66), Шепелев (Йосефи, 66), Велетень (Гуцуляк, 81) — Филиппов (Гайдучик, 66).

