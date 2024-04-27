Анчелотти: У Куртуа есть шанс сыграть против Баварии

Главный тренер Реала Карло Анчелотти считает, что голкипер мадридцев Тибо Куртуа и защитник Эдер Милитао могут сыграть в одном из полуфинальных матчей Лиги чемпионов против Баварии.

Слова итальянского специалиста приводит пресс-служба мадридского клуба.

«У Милитао и Куртуа есть шанс сыграть в одном из двух матчей против Баварии. Посмотрим, сможет ли Куртуа выйти против мюнхенцев. Будем оценивать это после каждой игры», — сказал Анчелотти.

Первый матч 1/2 финала Бавария — Реал состоится во вторник, 30 апреля. Начало — в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, что подопечные Анчелотти минимально обыграли Сосьедад в 33 туре Ла Лиги (1:0). Украинский вратарь «сливочных» Андрей Лунин провел встречу на скамейке для запасных. Накануне игры Куртуа вернулся в общую группу мадридской команды на тренировках. Ранее мы сообщали, что «сливочные» не будут покупать нового голкипера летом. В клубе останутся Лунин и Куртуа, а испанский вратарь Кепа Аррисабалага вернется в Челси после завершения аренды.

Эпопея Лунина: путь украинского вратаря от запасного до первого номера в Реале

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