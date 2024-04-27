Формула E: Тейлор Барнард заменил в McLaren Сэма Бёрда

В команде McLaren, выступающей в Формуле E, неплановая замена: резервный пилот Тейлор Барнард занял место Сэма Бёрда, получившего травму руки во время первой тренировки на трассе в Монако.

Бёрд заблокировал колёса в повороте Sainte Devote, машина вылетела в зону безопасности, но гонщик не смог избежать жёсткого удара о барьеры. На кадрах, записанных бортовой камерой его McLaren, было видно, как ломается передняя правая подвеска, но позже выяснилось, что и гонщик повредил руку.

Сэма отправили в госпиталь для дальнейшего обследования, а команда объявила, что его заменит Тейлор Барнард, 19-летний британец, в этом году также выступающий в Формуле 2, правда, пока без особых успехов.

Для Тейлора это будет дебют в электрической серии, но опыт пилотирования электромобиля McLaren у него есть: в октябре прошлого года он участвовал в предсезонных тестах в Валенсии, а также пару недель назад в Мизано поработал на тренировке для новичков.

По итогам 2-й тренировки Барнард оказался на последней, 22-й строчке протокола, тогда как его опытный напарник, Джейк Хьюз, показал 14-й результат. Надо полагать, команда намеренно дала Тейлору инструкцию не рисковать на сложнейшей городской трассе раньше времени, чтобы не разбить машину перед квалификацией.

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