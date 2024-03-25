После трёх Гран При Льюис Хэмилтон с восемью очками занимает лишь десятое место в личном зачёте…

Льюис Хэмилтон: «Это худшее начало сезона в моей жизни. Хуже, чем в 2009 году. Видеть подобные сложности тяжело для всей команды, учитывая тот объём работы, который мы проделали зимой. Перед началом сезона мы приехали воодушевленным, мотивированными, заряженными на борьбу с мыслями о том, что сможем бороться за победы, а потом этого не происходит.

Потом ты думаешь: «Ладно, может быть удастся финишировать вторым или третьим», а этого не происходит, и ты откатываешься всё дальше.

Это непросто. Меня по-прежнему вдохновляют люди, с которыми я работал, и я продолжаю делать всё, чтобы помочь команде. Это важно.



На удивление, я чувствую себя довольно хорошо. Я стараюсь смотреть на вещи в перспективе. Всё может быть гораздо хуже.

Мне понравилось время, проведенное в Австралии, я по-прежнему наслаждаюсь работой с командой. Конечно, хотелось бы бороться за победы и финишировать в гонках. Неприятно, когда уик-энд заканчивается сходом, но я знаю, что мы вернёмся в борьбу и добьемся своего, просто нужно продолжать напряженно работать».

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